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سامح عاشور : إثيوبيا تلعب مع مصر لعبة «إجري ورانا» .. والسودان خط أحمر لنا

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء في مواجهة شرسة مع سد النهضة، مؤكدا أن إثيوبيا تلعب مع مصر لعبة «إجري ورانا».

وتابع عاشور، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن اتفاق المبادئ كان بالإجماع، ولا يحق لأي طرف أن يقوم بأي شيء سوى باتفاق الجميع.

وأضاف عاشور أن مصر صاحبة حق في ملف سد النهضة، موضحًا أن التهكم من اتفاقية المبادئ في غير محله، لأنه اتفاق محكم وصحيح.

وأكد أن السودان ومصر بدأتا العودة لبعضهما، وهذه أول نقطة لحل مشكلة سد النهضة وكل المشاكل الأفريقية، والسودان خط أحمر بالنسبة لمصر، والرئيس السيسي يدرك الخطوط الحمراء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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