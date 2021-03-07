شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور : إثيوبيا تلعب مع مصر لعبة «إجري ورانا» .. والسودان خط أحمر لنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء في مواجهة شرسة مع سد النهضة، مؤكدا أن إثيوبيا تلعب مع مصر لعبة «إجري ورانا».

وتابع عاشور، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن اتفاق المبادئ كان بالإجماع، ولا يحق لأي طرف أن يقوم بأي شيء سوى باتفاق الجميع.

وأضاف عاشور أن مصر صاحبة حق في ملف سد النهضة، موضحًا أن التهكم من اتفاقية المبادئ في غير محله، لأنه اتفاق محكم وصحيح.

وأكد أن السودان ومصر بدأتا العودة لبعضهما، وهذه أول نقطة لحل مشكلة سد النهضة وكل المشاكل الأفريقية، والسودان خط أحمر بالنسبة لمصر، والرئيس السيسي يدرك الخطوط الحمراء.