شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم ونائب وزير السياحة يلتقيان مع مسؤولي فنادق وأصحاب الحرف اليدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب الجولة الميدانية للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، بمحميتي وادي الحيتان، والريان، عقدا لقاءا موسعاً مع مسؤولي الفنادق وأصحاب الورش والحرف اليدوية بقرية تونس، لبحث مطالبهم واحتياجاتهم لتنشيط حركة السياحة والنهوض بالحرف اليدوية والحفاظ على التراث البيئي بالقرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد سامح مدير عام محميات المنطقة المركزية، والنائب محمد طه الخولي عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري، والمهندس أشرف درويش رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والأستاذ سيد الشورة مدير عام الآثار، والأستاذ أحمد شوقي مدير عام السياحة.

تناول محافظ الفيوم التحديات التي واجهت قطاع السياحة بالمحافظة في ظل أزمة كورونا، وجهود المحافظة في التغلب عليها، مؤكداً أن ملف السياحة على رأس أولويات المحافظة لما لها من مردود إيجابي في توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي، مشيراً أن المحافظة تهدف إلى تنظيم بطولات عالمية على ساحل بحيرة قارون في مختلف الأنشطة لزيادة الجذب السياحي للمحافظة.

أضاف «الأنصاري» أن طريق الساحل الشمالي لبحيرة قارون يمثل أحد المقاصد الهامة للسياحة بالمحافظة، موضحاً أن الطريق سيعمل بكامل طاقته فور إطلاق وزارة البيئة لمبادرة «إيكو إيجيبت» نظراً لخصوصية المنطقة كونها محمية طبيعية، كما تم إدراج أعمال تطوير الساحل الجنوبي للبحيرة ضمن مبادرة «حياه كريمة» فضلاً عن مشروعات الصرف الصحي التي تأتي ضمن أعمال المبادرة أيضاً، وتسهم في تحقيق التوازن المائي لبحيرة قارون وتقليل الملوحة والتخلص من الملوثات.

ولفت محافظ الفيوم، إلى المبادرة الرئاسية لتطوير القرى «حياة كريمة» والتي ستشمل في مرحلتها الأولى تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، مشيراً أنه سيتم إنشاء مجمعات صناعية متوافقة مع البيئة المحلية بالمناطق التي سيتم تطويرها، مؤكداً حرص المحافظة على التوسع في مبادرة القري المنتجة ومنها قريتي تونس ودسيا، والوصول إلى منتج جيد بمواصفات تنافسية عالية تناسب احتياجات السوق، مطالباً أهالي قرية تونس بالحفاظ على هوية القرية كمسئولية مشتركة للمجتمع المحلي من خلال شكل مؤسسي متكامل مع أجهزة الدولة المختلفة.

فيما كشفت نائب وزير السياحة والآثار، أنه سيتم مراجعة عدداً من الدورات التدريبية للعاملين بقطاع السياحة والحرف اليدوية بمحافظه الفيوم، بالتعاون بين وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، مؤكدة أهمية الجهود الجماعية للترويج السياحي للمحافظة، كونها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية الفريدة، واستغلال المقومات السياحية وعناصر الجذب المختلفة في زيادة عدد السائحين المترددين على المحافظة، لافتة إلى حرص الوزارة، على تشجيع الحرف اليدوية من خلال المعارض المختلفة المحلية والدولية.