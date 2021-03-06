شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل الانتخابات.. «رشوان» فى مهمة للحفاظ على «اللقب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيام قليلة ويبدأ ماراثون انتخابات نقابة الصحفيين، بين أكثر من مرشح قوى على مقعد النقيب، فى الوقت الذى يسعى فيه الدكتور ضياء رشوان للاحتفاظ بلقب «نقيب الصحفيين» لدورة ثانية، أمام 5 مرشحين، وهم سيد الإسكندرانى، طلعت هاشم، كارم يحيى، رفعت رشاد، ومحمد مغربى. وكانت الجمعية العمومية لانتخابات نقابة الصحفيين، لم يكتمل النصاب القانونى لها، وتم تأجيلها لموعد آخر، وهو إجراء معتاد حسب قول نقيب الصحفيين، الذى قال إن يوم جمعية الانتخابات هو يوم عرس للجمعية العمومية حتى ولو لم يكتمل النصاب، وهو المتوقع والمعتاد فى الانعقاد الأول، لاختيارهم فيها من يمثلهم.

وأضاف رشوان أن مجلس النقابة قرر مخاطبة رئيس الوزراء ووزارة الداخلية لإغلاق شارع عبدالخالق ثروت لإجراء الانتخابات، ومن المقرر أيضا مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمعاونة النقابة على سرعة الحصول على التصريح بإغلاق الشارع.

وأشار نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، إلى أنه خلال ساعات سوف يعلن عن كشف حساب عن الأيام الماضية، فضلا عن البرنامج الانتخابى الخاص به. وشهدت الجمعية العمومية غير المكتملة لنقابة الصحفيين، الجمعة الماضية، تطبيقا صارما للإجراءات الاحترازية بين الأفراد لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، حيث وضعت النقابة «وحدة تعقيم ذكية وكشف حرارى» على بوابة النقابة لتعقيم الحاضرين، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامات كشرط للدخول، كما التزم أعضاء اللجان الانتخابية بارتداء الكمامات.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى فى نقابة الصحفيين، فى وقت سابق، القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات، وقال خالد ميرى، وكيل النقابة، ورئيس اللجنة، إن تأجيل الانتخابات إلى 15 مارس، جاء وفقا لقانون النقابة، فى حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية. وأوضح ميرى أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى بأكثر من نصف الأعضاء، تؤجل أسبوعين لتنعقد فى الجمعة 19 مارس المقبل. وأوضحت اللجنة أن المرشحين لمقعد النقيب مع غلق باب الترشح هم سيد الإسكندرانى، وضياء رشوان، وطلعت هاشم، وكارم يحيى، ورفعت رشاد، ومحمد مغربى، والمرشحون على مقاعد عضوية مجلس النقابة فوق السن هم: إبراهيم أبوكيله، وأسامة شحاتة، والسيد شعبان، وجمال عبدالرحيم، وحسين الزناتى، وخالد البلشى، وصفوت عبدالعظيم وهبة، وعبدالرؤوف خليفة، وفكرية أحمد، ومحمد بهجت، ومحمد خراجة، وعبدالمجيد عبدالرازق، ومحمود صبرى، وممدوح الصغير، ونور الهدى زكى، وهانى عمارة، وهبة باشا، وهيثم فوزى رخا، ووجدى رزق، وياسر سليم.

وأضافت: «المرشحون لمقاعد العضوية تحت السن هم أبوالسعود محمد، وأحمد الدمرداش، وأحمد صبرى، وأحمد محفوظ، وإسلام أبازيد، وإكرام منصور، والشحات مصطفى سرحان، وأيمن عبدالمجيد، وأيمن مصطفى، وحسام السويفى، وحسين متولى، وداليا أبوشقة، ودعاء النجار، وريمون فرانسيس، وسامى عبدالراضى، وسامية فاروق، وسمية العجوز، وطه حسن إبراهيم، وعلاء عمران، وعلى حسن حلبى، وعمر عمار، وعمرو بدر، وعونى نافع، وكرم من الله السيد، ومحمد أبوزيد، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمد منير توفيق، ومحمود عابدين، ومحمود الضبع، ومساعد الليثى، وهيثم النويهى، وهيثم بطاح، ووائل السادات، ووليد صلاح، وياسر مصطفى.