شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح: تطهير وتعقيم مجمع محاكم المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تطهير وتعقيم مجمع محاكم مطروح وإدارة المرور وعدد من المدارس، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية وذلك ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد جاب الله استمرار الجهود في تعقيم وتطهير أماكن تجمعات المواطنين بمكاتب البريد والسنترال والمنشآت الشرطية والمصالح الحكومية والمواقف ومحطة السكة الحديد والقطارات للقضاء على كوفيد 19، بالاضافة رش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة بالفترة المسائية والتنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا والسيارات القادمة للمدينة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.