شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يخصص 25 ألف متر لإنشاء مدرسة النيل الدولية في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على تخصيص مساحة ٢٥ ألف متر مربع بمدينة شرم الشيخ لإنشاء مدرسة النيل الدولية، وذلك خلال لقائه بمحمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طارق عبدالله مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

جدير بالذكر أنه تم الموافقة على تخصيص مبلغ ٨٧مليون جنيه للمدرسة كاملة الإنشاءات والتجهيزات على أن يتم التنفيذ من خلال وزارة الإسكان «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة».ويشار إلى أن مدرسة النيل الدولية إحدى المشروعات التي تقدم خدمة تعليمية دولية ويشرف على تنفيذها وتمويلها صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.