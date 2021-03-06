شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد لجان الامتحانات بكلية التربية بجامعة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2021 بالجامعات والمعاهد، حيث تفقد صباح اليوم السبت لجان الامتحانات بكلية التربية جامعة المنوفية، يرافقه الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

خلال الجولة اطمأن الوزير على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا؛ تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وذلك حرصاً على سلامة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين خلال فترة أداء الامتحانات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، شدد عبدالغفار على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم فى أداء الامتحان بسهولة ويسر، وحل أية مشكلة تطرأ خلال أعمال الامتحانات.

كما تفقد الوزير بوابات الجامعة وقاعات الامتحانات بكلية التربية بجامعة المنوفية؛ للتأكد من تطبيق إجراءات التعقيم والوقاية، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري، وكذلك توافر سيارات الإسعاف لمواجهة أية مستجدات أو حالات طارئة، وتواجد الأطباء لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

وأجرى عبد الغفار، حوارا مع بعض الطلاب حول مستوى الامتحانات، وأشاد سيادته خلال الجولة بما لمسه من التزام بالتعليمات والإجراءات التى وضعتها الكلية والجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الأول المؤجلة للعام الجامعى 2020/ 2021 قد بدأت مطلع الأسبوع الماضى وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة وفقًا للمعايير المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الصحة؛ حرصًا على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعات.