شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بدرجات الحرارة يعقبه انخفاض مفاجئ .. الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية حتى الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة اعتبارا من غد الأحد 7 مارس 2021 وحتى الجمعة 12 مارس 2021، حيث تشهد خريطة الظواهر الجوية ارتفاع بدرجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل مع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، بينما تنخفض فجأة بقيم تتراوح من ( 4-7) درجات مئوية خلال يومى الخميس والجمعة المقبلين .

فيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة القادمة على مختلف أنحاء الجمهورية، كما يلى:

- الأحد 7 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .

نشاط للرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

- الاثنين 8 مارس:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .

اعتبارا من الثلاثاء 9 مارس إلى الأربعاء 10 مارس ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4-5 ) درجات مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

- الثلاثاء 9 مارس :

شوائب عالقة نهارا على مناطق من والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية .

نشاط لرياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

- الأربعاء 10 مارس :

شوائب عالقة نهارا على مناطق من والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية .

- اعتبارا من الخميس 11 مارس إلى الجمعة 12 مارس انخفاض تدريجى في درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من ( 4-7) درجات مئوية ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا.