شكرا لقرائتكم خبر عن 99.95 % نسبة الدخول لمنصة امتحانات أولى ثانوي في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، انتظام دخول طلاب الصف الأول الثانوى على منصة الاختبار الإلكترونى الذي جرى اليوم السبت، بمادتى الفيزياء والفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوى، حيث بلغت نسبة الدخول على المنصة الإلكترونية 99،95 % إلى جانب تسجيل حالة غياب واحدة.

وأشار النيلي، إلى أن الامتحانات تمر بسلام نتيجة للتعاون الجاد والمثمر من الجميع بالإدارات التعليمية المختلفة والإدارات النوعية بالمديرية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن غرفة عمليات المديرية على تواصل مستمر مع جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة عبر شبكة سكايب والمدارس الثانوية التابعة لها لتلقى أي شكاوى إن وجدت والعمل على حلها على الفور.

يذكر أن، 1902 طالب وطالبة، بالصف الأول الثانوي أدى امتحانات الفصل الدراسي الأول، أمام 27 لجنة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة، جرى تجهيز جميع لجان الامتحانات مع التأكيد على إجراءات الأمن وتوفير الجو المناسب لسير أعمال الامتحانات دون أي معوقات.