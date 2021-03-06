شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان نصف العام في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل طلاب الفصل الأول الثانوى فى الإسكندرية امتحان نصف العام اليوم السبت وسط إجراءات احترازية وتنظيمية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية إن لجان امتحانات الصف الأول الثانوي تواصل أعمالها، موضحًا أن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي لهذا العام بالإسكندرية ٥٠٣٠٤ طالب وطالبة.

وأضاف أنه تم دخول الطلاب على منصة الامتحانات في مادة الفلسفة والمنطق وفق الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم دون حدوث أي مشاكل وبشكل منتظم.

وأشار الى أن متابعة امتحان الصف الأول الثانوي تمت من خلال غرف العمليات بالإدارات الثماني وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمقر مديرية التربية والتعليم، مؤكداً على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، إجراء المسح الحراري للطلاب والمعلمين والالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد وعلي التعقيم قبل وبعد انتهاء اللجان.