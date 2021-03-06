شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى: - البطاطس بـ4 جنيهات. - البصل الأبيض بـ 5 جنيهات. - البصل الأحمر بـ7 جنيهات. - الكوسة بـ6.5 جنيه للكيلو. - الجزر بـ5 جنيهات. - الخيار بـ5 جنيهات. - الجوافة بـ9 جنيهات. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهاتللكيلو. - الفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه للكيلوجرام. - الباذنجان الأبيض بـ 7.5 حنيه. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه. - الفلفل الألوان بـ17.5 جنيه والليمون بـ21 جنيها. - الفاصوليا الخضراء بـ24 جنيها. - التفاح السكرى بـ25 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ 10جنيهات. - اليوسفي بـ9 جنيهات. ‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "اسود" بـ 35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها. - البسلة بـ9 جنيهات. - البرتقال بسرة بـ7.5 جنيه.