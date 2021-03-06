شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:
- البطاطس بـ4 جنيهات.
- البصل الأبيض بـ 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ7 جنيهات.
- الكوسة بـ6.5 جنيه للكيلو.
- الجزر بـ5 جنيهات.
- الخيار بـ5 جنيهات.
- الجوافة بـ9 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهاتللكيلو.
- الفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 حنيه.
- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه.
- الفلفل الألوان بـ17.5 جنيه والليمون بـ21 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ24 جنيها.
- التفاح السكرى بـ25 جنيها.
- كانتلوب "أناناس" بـ 10جنيهات.
- اليوسفي بـ9 جنيهات.
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد "اسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
- البسلة بـ9 جنيهات.
- البرتقال بسرة بـ7.5 جنيه.