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تشكيل الزمالك أمام الترجي التونسي .. والقائمة تضم 22 لاعبًا

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختار جايمي باتشيكو ، المدير الفني لفريق نادي الزمالك ، قائمة الزمالك لمواجهة فريق الترجي التونسي، فى إطار مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات فى دوري أبطال افريقيا 2021، ونعرض تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي التونسي المتوقع فى مباراة الزمالك اليوم السبت 6-3-2021.

استقر باتشيكو على تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، واختار 22 لاعبًا ضمن قائمة المباراة، ونعرض هنا التشكيل المتوقع ان يلعب به نادي الزمالك اليوم أمام الترجي التونسي اليوم :

حراسة المرمي :

محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع :

محمود علاء – محمود حمدي الونش - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي

خط الوسط :

طارق حامد - إمام عاشور - فرجاني ساسي – يوسف اوباما – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم :

أسامة فيصل

اختار باتشيكو 22 لاعبًا ضمن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي كما يلي:

حراسة المرمي :

محمود عبد الرحيم جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع :

محمد عبد الغني - محمود علاء – محمود حمدي الونش - أحمد فتوح – محمد عبد السلام - حمزة المثلوثي - عبد الله جمعة

خط الوسط :

طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم :

مروان حمدي – أسامة فيصل - حميد أحداد - حسام أشرف - حسين فيصل

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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