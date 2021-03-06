شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك أمام الترجي التونسي .. والقائمة تضم 22 لاعبًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اختار جايمي باتشيكو ، المدير الفني لفريق نادي الزمالك ، قائمة الزمالك لمواجهة فريق الترجي التونسي، فى إطار مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات فى دوري أبطال افريقيا 2021، ونعرض تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي التونسي المتوقع فى مباراة الزمالك اليوم السبت 6-3-2021.
استقر باتشيكو على تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، واختار 22 لاعبًا ضمن قائمة المباراة، ونعرض هنا التشكيل المتوقع ان يلعب به نادي الزمالك اليوم أمام الترجي التونسي اليوم :
حراسة المرمي :
محمود عبد الرحيم جنش
خط الدفاع :
محمود علاء – محمود حمدي الونش - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي
خط الوسط :
طارق حامد - إمام عاشور - فرجاني ساسي – يوسف اوباما – أحمد سيد زيزو
خط الهجوم :
أسامة فيصل
اختار باتشيكو 22 لاعبًا ضمن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي كما يلي:
حراسة المرمي :
محمود عبد الرحيم جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد
خط الدفاع :
محمد عبد الغني - محمود علاء – محمود حمدي الونش - أحمد فتوح – محمد عبد السلام - حمزة المثلوثي - عبد الله جمعة
خط الوسط :
طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي
خط الهجوم :
مروان حمدي – أسامة فيصل - حميد أحداد - حسام أشرف - حسين فيصل
إقرأ أيضًا عن أخبار الزمالك اليوم :
الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا .. فرجاني ساسي يستفز جماهير فريقه (صور)
إقرأ أيضًا عن أخبار الأهلي اليوم :
الأهلي و فيتا كلوب .. موسيماني يعلق لأول مرة على أزمة إيقاف كهربا
بعد إيقافه.. كهربا يغيب عن الأهلى في 4 مباريات هامة بـ أفريقيا والدوري الممتاز
-
الوضع في مصر
-
اصابات
183,010
-
تعافي
141,347
-
وفيات
10,736