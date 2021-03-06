شكرا لقرائتكم خبر عن ٣٩٣ مليون جنيه لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، على تخصيص مبلغ ٣٩٣ مليون جنيه لإنهاء وتوصيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المناطق المحرومة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر حيث تمت الموافقة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة الغردقة بقيمة 183 مليون جنيه في الخطة الاستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالي الحالي 2021/2020.

وبخصوص محطة مياه رافع الدهار والخطوط الرئيسية والفرعية بمدينة الغردقة للقضاء على المناوبات ولضخ مياه الشرب للأهالي طوال اليوم، تمت الموافقة على دعم هذا المشروع بمبلغ 110 مليون جنيه بخطة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و١٠٠ مليون جنيه لتوصيل خدمة الصرف الصحي بالمناطق المحرومة بمدينة الغردقة.

كان النائبان إيلاريا سمير حارص ومحمد محمد عبدالمقصود عضوا مجلس النواب قد تقدما بطلب للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لتوفير الدعم المالي لاستكمال مشروعات أعمال الصرف الصحي رومياه الشرب بمدينة الغردقة.