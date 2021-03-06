شكرا لقرائتكم خبر عن 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا في محافظة الوادى الجديد أنه تم تسجيل 23 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا على مستوى مراكز المحافظة، ليصل إجمالى الحالات التي أصيبت منذ بداية شهر يناير 324 حالة من بينهم 236 حالة تعاف و34 حالة وفاة.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إنه تم حظر إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، وأنه يتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، وتطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.

وأضاف محافظ الوادى الجديد أنه على «المواطنين تحمل المسؤولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوجه لأقرب مستشفي فور ظهور أي من الأعراض».