شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات المسرح المتنقل بـ«مرسى حميرة» في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المسرح المتنقل بقرية مرسي حميرة بالشلاتين،

بدأت فعاليات الختام بالسلام الوطني الجمهوري أعقبه محاضرة بعنوان «الإدمان وخطورته» قدمها الشيخ بركات أحمد إمام مسجد قريه مرسى حميرة،

وأوضح أن الإدمان كلمة تنتشر بقوة في المجتمع، ولكن يغفل الكثير عن معناها، ويعتقد أنها تقتصر على المواد المخدرة فقط، ولكن على العكس للإدمان صور وأشكال كثيرة،

كما أن له أسباب متعددة دفعت إليه وعلامات تنذر بوقوع الشخص في تلك الدائرة المظلمة تحتاج إلى الانتباه ومعرفة طرق الوقاية وعلاج الإدمان.

قدم جمال احمد مدير مدرسة نجيب محفوظ بقرية مرسي حميرة كلمة ترحيبية للحضور وأشاد بدور الهيئة العامة لقصور الثقافة لحرصهم على نشر الفعاليات الثقافية والفنية في أقصى مدن الجنوب،

وأختتم كلمته ببعض التواشيح الدينية، تلاها فقرات فنية للموهوبين نتاج ورشة اكتشاف المواهب الفنية خلال البرنامج وقدموا أغانى متنوعة منها «السلام عليك، علمونا في مدرستنا، كل القلوب»،

اعقبها فقره شعرية وقصيدة شعرية بعنوان «وطنى» قدمتها رزان جمال محمد وأغنية «صلوا على رسول الله» غناء عبدالرحمن هلال،

بالاضافة إلى استكمال أعمال الورشة الفنية طباعة الاستنسل،

بجانب عرض فيلم تسجيلي بعنوان «انجازات الرئيس»، اختتمت الإحتفالية برقصة تراثيه لأبناء القرية قدم فيها رقصات تحكي عن تراث الجنوب، بحضور مدير عام ثقافة البحر الأحمر.