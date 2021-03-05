شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية بقرية الضبعية غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر إنه كلف رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه ونائبا رئيس المركز بالمدينة، وتحت إشرافه لرصد أي تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تم رصد بناء مخالف بالطوب الأحمر على أرض زراعية بقرية الضبعية على مساحة 176متر وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.