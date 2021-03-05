إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية بقرية الضبعية غرب الأقصر

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية بقرية الضبعية غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر إنه كلف رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه ونائبا رئيس المركز بالمدينة، وتحت إشرافه لرصد أي تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
تم رصد بناء مخالف بالطوب الأحمر على أرض زراعية بقرية الضبعية على مساحة 176متر وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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