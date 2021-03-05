شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بزيادة الدوريات البحرية الخاصة بباحثي البيئة لمتابعة الشعاب المرجانية والغوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب العاملون بالأنشطة البحربة والغوص بالبحر الأحمر بزيادة أعمال الدوريات البحرية الخاصة بباحثي البيئة بإدارة المحميات الطبيعية.

وكشف العاملون بالأنشطة البحرية عن انتهاء التراخيص الملاحية الخاصة بنحو ٥٠% من اللنشات بعد رفض مسؤولو مكتب التفتيش البحري بالغردقة إصدار تراخيص ملاحية لعدد من اللنشات التي تعمل في الدوريات البحرية بإدارة محميات البحر الأحمر، لافتقادها أحد شروط الترخيص لعدم وجود وظيفة «ميكانيكي بحري» على كل لنش حسب شروط الترخيص التي تقررها هيئة السلامة البحرية.

وأوضحوا أن حيث التراخيص الملاحية انتهت لعدد من اللنشات التابعة للمحميات على امتداد يصل نحو ٩٠٠ كيلو متر على ساحل البحر الاحمر حتي الحدود المصرية جنوبا مع خط عرض ٢٢ لتغطية مناطق المحميات الطبيعية والغطس والجزر البحرية من خلال ٤ قطاعات بحرية للعمل في الرصد البيئي والدوريات البحرية، ويعمل عليها نحو ١٦٠ من باحثي البيئة والبحارة وقادة اللنشات بهدف تعزيز دور المحميات الطبيعية في القيام بأعمال المتابعة والسيطرة والدوريات البحرية، ومنع أي تعديات أو أعمال بيئية مخالفة وتطبيق قانوني البيئة والمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر.

فيما أكد مسؤولو وزارة البيئة في ردهم لـ «المصري اليوم»، أن اللنشات التابعة للمحميات تعمل لإحكام السيطرة والرقابة بالبحر الأحمر ولديها عدد 18 لنش بحري منها عدد 9 لنشات مرخصة بالفعل وعدد 3 لنشات جاري تسجيلها وترخيصها، حيث تم استلامها خلال شهر يناير 2021، بالاضافة إلى عدد مركب تحت الصيانة والباقي في مراحل تجديد التراخيص للعمل ضمن منظومة الوزارة لاحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة البحرية، والتأكد من الالتزام بتنفيذ قانون البيئة ومنع حدوث أي مخالفات في ممارسة الأنشطة البحرية على طول ساحل محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع الجهات المعنية.

كانت وزارة البيئة قد قامت بتجهيز وصناعة عدد من هذة اللنشات من خلال هيئة قناة السويس لصالح وزارة البيئة بتكلفة 16 مليون جنية، وأن هذه اللنشات لديها القدرة على المناورات العالية وتعمل في كافة الظروف الجوية الأشد صعوبة، وأن سرعة هذه اللنشات تتراوح ما بين ١٥ إلى ٣٥ عقدة في الساعة ومزودة بمواتير مختلفة الأحجام 400 حصان تمكنها من الإبحار في مختلف الأجواء البحرية، وأن هذه اللنشات لديها القدرة على المناورات العالية وتعمل في كافة الظروف الجوية الأشد صعوبة، وبها كافة الأجهزة الملاحية، كما أنها تعتبر نقلة نوعية في عمل المحميات البحرية ومتابعة نحو ٨٠ موقع غطس، بالإضافة إلى أن هذه اللنشات مجهزة لأعمال الدوريات البحرية والبحث العلمي البحري.