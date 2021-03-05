شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ البحر الأحمر تعلن إعادة فتح ميناء الغردقة البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وبحسب بيان، الخميس، جرى استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية، وذلك بعد إغلاقه لمدة 26 ساعة.

ويقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.