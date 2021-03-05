شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسكان: انتهينا من إنشاء 5 مدن قبل الوقت المحدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن كل الوزارات تشارك في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تنفيذ هذه المبادرة في 1500 قرية.

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج «صوت الشعب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن وزارة الإسكان تعمل على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى ان المواطن المصري كان يعاني لسنوات كثيرة من مشكلة الإسكان، وتعمل الوزارة على حل هذه المشكلة من خلال إنشاء العديد من محاور الإسكان، سواء الإسكان البديل للعشوائيات، أو الإسكان الخاص بمحدودي الدخل على تقسيط 20 عامًا، وبدعم كبير من الدولة، وإسكان متنوع للمتوسطي الدخل.

ولفت إلى أن الحكومة تتحرك بقوة لتطوير القرى، وفي نفس الوقت تعمل على توفير الكثير من فرص العمل للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك 5 مدن سكنية انتهت منها الوزارة قبل المدة المتوقعة بـ 5 شهور.