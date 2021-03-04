شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع بالنواب بمقابر مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، جثمان الراحل اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الذى توفى، اليوم الخميس، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، إلى مقابر الأسرة، حيث تم دفنه فى مقابر القوات المسلحة بمصر الجديدة.

وشغل اللواء كمال عامر عدة مناصب داخل الدولة، كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعي الأول، ثم الفصل التشريعي الثانى وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى، بكلا المجلسين.