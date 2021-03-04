شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تشهد إزالة حالتي تعدٍّ بطوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، يرافقها أحمد الوزيرى، رئيس مدينة طوخ، بإزالة عدد من التعديات بنطاق قرية ميت كنانة.

وقال بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الموقع الأول عبارة عن «هانجر» مبنى على أنقاض مزرعة دواجن قديمة، والموقع الثانى غرفة مبنية كمغسلة سيارات في مدخل القرية.

وتأتي الحملة في إطار خطة الدولة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف ومحاسبة كل مَن يقوم بذلك الفعل وتجريمه ورصد المتغيرات المكانية بنطاق المحافظة.

وشهد الحملة مصطفى حسنين، نائب رئيس مدينة طوخ، وريهام عبدالرحمن، رئيس قرية ميت كنانة، ووليد حسن، مدير المتغيرات المكانية بطوخ، والهادى بدوى، فنى الرصد، وموظف الجمعية الزراعية.

حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بطوخ

حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بطوخ