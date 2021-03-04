شكرا لقرائتكم خبر عن فوز تحالف حسن علام بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير في جلسته الأخيرة اسم التحالف الفائز بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف، وذلك بناء على قرار لجنة البت المشكلة ولجنة الخبراء التى تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أنه في منتصف عام 2018، قامت هيئة المتحف المصري الكبير بالإعلان عن طرح دولي للتقدم لتقديم وتشغيل الخدمات للمتحف المصري الكبير وعليه تقدمت 8 تحالفات دولية، تجاوزت 5 تحالفات منها مرحلة سبق التأهيل. وقد أسفرت نتائج أعمال اللجان الفنية عن اختيار ثلاثة تحالفات منهم.

وبعد ذلك تم استكمال مراحل التقييم من اللجان المعنية والتي أسفرت عن اختيار تحالفين فقط، وتم عقد عدة جلسات معهما للتفاوض للوصول لأفضل العروض المالية والفنية للدولة المصرية. وأسفرت أعمال لجنة البت ولجنة الخبراء وأعمال التفاوض الطويلة عن فوز تحالف "حسن علام" الذي يضم معه شركات مصرية وإنجليزية وفرنسية وإماراتية، ذات خبرات متنوعة في مجالات إدارة الأعمال والتسويق والضيافة والترويج والجودة والصحة والسلامة المهنية.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أن الوصول لتلك المرحلة من إعلان الفائز سبقها جولات طويلة وعديدة وبالغة الدقة والتعقيد من المفاوضات لتحقيق أقصى عائد وتعظيم حصة الدولة المصرية من تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف مع ضمان أفضل مستوي تشغيل لها وفقا لأفضل المعايير الدولية المطبقة في دول العالم والتي تليق بعظمة الحضارة المصرية العريقة والمتحف المصري الكبير كونه واحد من أكبر متاحف العالم.

وتم توجيه الشكر لكل فريق العمل وكافة اللجان المعنية علي الجهد الاستثنائي الذي تم بذله لإتمام هذه المهمة الهامة والتي استمرت أكثر من عامين و نصف حتى الوصول إلى إعلان التحالف الفائز بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف.