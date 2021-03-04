شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 977 ألف طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار اعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال يومي الخميس والجمعة، للوصول إلى جميع الأطفال من الفئات المستهدفة من سن يوم وحتى 5 سنوات، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وقال المحافظ، انه تم تطعيم 977 ألف و537 طفل خلال اعمال الحملة القومية ضد شلل الأطفال بنسبة 98% من إجمالي المستهدف، بهدف ان تصبح مصر خالية من شلل الأطفال.

من جانبه، أكد الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على استمرار الفرق الطبية في الحملة تطعيم الأطفال لتحقيق المستهدف من الحملة، مؤكداً على إزالة كافة المعوقات التي تقابل الفرق المشاركة.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي، أن الحملة يتم تنفيذها من خلال2651 فرقه ثابته ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.