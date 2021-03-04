شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الأسبوع الأول من امتحانات جامعة العريش دون أي معوقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى الأسبوع الأول من امتحانات نصف العام في مختلف كليات جامعة العريش دون أي معوقات أو شكاوي من الطلبة. وأكد الدكتور سعيد لافي رفاعي رئيس جامعة العريش أنه تم تطبيق أقصى درجات الاحتراز الممكنة بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف رئيس الجامعة، في بيان، أنه يتابع مع اللجنة المختصة للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة.

أشار رئيس الجامعة، إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان المختصة المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ووجه رئيس جامعة العريش عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.