شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشهد تلقى المواطنين الجرعة الأولى من لقاح كورونا بميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدء حملة تطعيم المواطنين المسجلين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا وذلك بالمركز الصحى بميت عقبة بحى العجوزة، والذى تم تخصيصه ضمن عدد من المراكز الصحية الأخرى بمحافظة الجيزة لاستقبال المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة تولى اهتماما بالغا بتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها من خلال توفير اللقاحات للعديد من الفئات بالمجان حرصا على سلامتهم.

وأطمأن المحافظ من المواطنين علي سهولة ويسر إجراءات تلقى اللقاح فيما أشاد المواطنون بهذه الخطوة فى طريق الرعاية الصحية التى تقدمها الدولة لمواطنيها مثمنين جهود الدولة فى مجابهة فيروس كورونا.

وأشار المحافظ خلال متابعته علي التسهيل علي المواطنين وتذليل كافة العقبات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مضيفا أنه تم تحديد عددا من المراكز لتلقى اللقاح بالمحافظة وهم مركز المصل واللقاح من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء والمركز الطبي بدهشور والمركز الصحي بميت عقبة والمركز الصحي بالأخصاص بالصف من الساعة التاسعة صباحا وحتي الخامسة مساء.