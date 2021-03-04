الإسكان: 19620 شقة جاهزة للتسليم للحاجزين بالإعلان العاشر "إسكان اجتماعي"بـ 5 مدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالي الوحدات الجاهزة للتسليم لمستحقيها بمشروع الإسكان الاجتماعي "الإعلان العاشر" بمدن: (السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة – المحولين من التاسع للعاشر بـ 6 أكتوبر)، بلغ نحو 19620 وحدة سكنية كاملة التشطيب.

وقال الجزار، إنه تم تخصيص 452 وحدة سكنية للمتقدمين بالإعلان العاشر بمدينة السادات، و525 وحدة بمدينة العاشر من رمضان قبل موعدها بـ 6 أشهر، وذلك في إطار دفع العمل في تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي الدخل لتوفير المسكن الملائم كعنصر أساسي ضمن سبل الحياة الكريمة.

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات الجاهزة للتسليم بـ "الإعلان العاشر" بيانها كالتالي: 5 آلاف وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، و4440 وحدة سكنية بمدينة السادات، و3500 وحدة سكنية بمدينة بدر، و1680 وحدة بمدينة الغردقة، و5 آلاف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر للمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان العاشر.

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن عدد المتقدمين بالإعلان العاشر بمدن: (السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة) والمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان العاشر بمدينة 6 أكتوبر بلغ نحو 97040 متقدما، مضيفة أن زيادة الطلب من المواطنين في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، يعكس ثقتهم في المشروع، والإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين معيشة المواطنين من محدودي الدخل.

وأوضحت أن الأولوية في الحصول على الوحدات بالإعلان العاشر ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي طبقاً للترتيب التالي: (المتزوج ويعول شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً، طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعي.

وقال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن بيان عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بالإعلان العاشر كالتالي، بمدينة العاشر من رمضان 25348 مواطنا، و43827 بمدينة بدر، و12646 محولين من الإعلان التاسع بشروط العاشر بمدينة 6 أكتوبر، و6570 بمدينة الغردقة، و 8649 بمدينة السادات.