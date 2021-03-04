شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أراض زراعية للمواطنين في منطقة وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت مدينة الحسنة بشمال سيناء أراض زراعية للمواطنين في منطقة المنبطح بوسط سيناء، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، ان الارض الزراعية بمساحة 30 فدانًا في زمام بئر الخوار بتجمع المنبطح بوسط سيناء..مشيرًا إلي أن تقديم طلبات الحصول علي أراض زراعية اعتبارًا من اليوم الخميس وحتي 19 مارس الجاري.

أضاف عفش، أن من شروط التقدم أن يكون المواطن من أهالي المنطقة ومقيم بها اقامة دائمة، علي ان تكون الاولوية لشباب الخريجين والأرامل والمرأة المعيلة، والا يقل سن المتقدم عن 20 عاما ولا يزيد عن 55 عامًا، والا يكون من المتفعين علي ابار حكومية.