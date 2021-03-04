شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تنعى المهندس مؤنس العطوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين بها المهندس مؤنس العطوى.

كان الراحل مدير عام الاكسسوار بالاوبرا الذي وافته المنية مساء الاربعاء 3 مارس عن عمر يناهز 58 عام اثناء تأدية عمله بدار الاوبرا وقالت ان الراحل كان نموذجاً للعامل المخلص المتفاني في أداء واجبه الوظيفى حتى اللحظات الاخيرة في حياته وتوجهت بالعزاء لاسرته وزملائه واصدقائه داعية الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبه قال رئيس الاوبرا ان الراحل تميز بدماثة الخلق والتعاون مع جميع زملائه إلى جانب قدرته على الابداع والابتكار.

يذكر أن المهندس الراحل مؤنس العطوى شارك خلال عمله في دار الأوبرا المصرية بالعديد من الأعمال الضخمة والاحتفالات الكبرى وتولى منصب مدير عام اوبرا دمنهور ومدير عام الاكسسوار بالاوبرا.