شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب 22 كلية بجامعة القاهرة يواصلون امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كليات جامعة القاهرة اليوم الخميس، إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تجرى كلية امتحانات اليوم داخل 22 كلية وفى مقدمتها كلية الآداب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، والتجارة والعلوم والإعلام ودار العلوم والآثار واقتصاد وعلوم سياسية ومعهد الليزر والهندسة والطب البيطرى، والطفولة المبكرة، والتربية النوعية والحاسبات وطب بشرى وعلاج طبيعى والإحصاء والتخطيط والدراسات الأفريقية والدراسات العليا للتربية .

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعى والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا فى كافة الأماكن التى تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية الأسبوع الحالي، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.