شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلن مد عقوبات واشنطن المفروضة على روسيا بسبب أزمة القرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن عاما آخر سريان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا في عام 2014، على خلفية انضمام القرم لروسيا والأحداث بشرق أوكرانيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال الرئيس الأمريكي في مذكرته حول تمديد العقوبات، اليوم الأربعاء، إن الأعمال والسياسات التي يدور الحديث عنها في المراسيم حول فرض العقوبات لا تزال تمثل تهديدا خطيرا واستثنائيا على مصالح الولايات المتحدة وسياستها الخارجية.

الجدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما فرضت عدة حزم من العقوبات على روسيا بشكل عام وجمهورية القرم تحديدا، منذ 6 مارس عام 2014، حيث اتهمت واشنطن موسكو بالتدخل في الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس فكتور يانوكوفيتش واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس.