شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوية مخصصة لوزارة الصحة داخل معمل غير مرخص في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت لجنة من الوحدة المحلية لمركز مطاي شمال المنيا بالتنسيق مع الشرطة والإدارة الصحية، من ضبط أدوية مخصصة لوزارة الصحة، داخل معمل تحاليل غير مرخص أثناء القيام بتنفيذ قرار إداري بغلقه.

وتلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرًا من خالد عبدالرءوف، رئيس مركز ومدينة مطاي، بتمكن لجنة غلق المنشآت غير المرخصة برئاسة وحضور الدكتور محمود عمر، مدير الإدارة الصحية، من ضبط 120 علبة كليكسان و13 علبة كالهيبارين خاص بهيئة الشراء الموحد، المخصصة لمستشفيات وزارة الصحة.

وكشف التقرير أنه أثناء تنفيذ قرار الغلق وبفحص المحتويات تم العثور على الأدوية غير المرخص باستخدامها خارج مستشفيات وزارة الصحة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الأدوية وتحريزها تحت تصرف النيابة العامة.

ضبط معمل تحاليل غير مرخصة في المنيا

ضبط معمل تحاليل غير مرخصة في المنيا