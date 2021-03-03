شكرا لقرائتكم خبر عن «تسويق السياحة» بالأقصر تشيد بمد مبادرة «شتي فى مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت لجنة تسويق السياحة الثقافية بالاقصر، والعاملين بالقطاع السياحى، مد العمل بمبادرة«شتى في مصر» دعم السياحة الداخلية لمحافظات المدن الساحلية، حتي ١٥ مايو القادم، مع الالتزام بنسبة ال 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقاً لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

وقال الخبير السياحى، محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، ان هذا القرار اسعد العاملين في القطاع السباحى، باعتبار ان السياحة الداخلية هي أحد الدعائم المهمة في تنشيط السياحة، موضحا تقديره الكامل لوزير السياحة والآثار والطيران المدنى على دعم السباحة الثقافية بالاقصر واسوان، واصدار الإجراءات التشجيعية التي تقوم بها الحكومة لدعم قطاعي السياحة والطيران والعاملين بهما، وتنشيط الحركة السياحية. وأضاف أن قرار مد تفعيل المبادرة جاء استجابة لمطالب عدد كبير من العاملين بالقطاع السياحى في الأقصر، والمناقشات المستمرة التي تمت مع لجنة تسويق السياحة وغرفة السياحة وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، وهو ما يساهم في زيادة أعداد التدفقات السياحية ويساهم في زيادة المبيعات والتسويق لأصحاب البازارات والمحال التجارية.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة أطلقتها وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى في شهر يناير الماضي وفقاً لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠.