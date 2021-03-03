شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفيه يعقد الاجتماع الشهري للجنة المنشآت الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الشهرى للجنة المنشآت الجامعية. تم خلال الاجتماع عرض لما يتم بإنشاءات وتجهيزات جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا، وأعمال الحفر للمنشآت الجديدة وعمل سور حول الأرض، وعرض لما تم الانتهاء منه بمزرعة الراهب ونقل القطيع والعنابر من طوخ طنبشا.

كما تم عرض ما تم تنفيذه من أعمال منظومة حماية مبنى كلية طب الأسنان والسلم المعدنى وأعمال الحريق ومتطلبات الحماية المدنية، وماتم من أعمال مراكز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحاسبات والمعلومات، ومتابعة أعمال الصيانات بجميع وحدات الجامعة.