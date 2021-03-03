شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الطب الوقائي: مد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في كفر الشيخ يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفرالشيخ إن الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة قام، اليوم، بزيارة لمحافظة كفر الشيخ ليتابع بنفسه سير عملية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال على أرض الواقع، كما قام بزيارة لكل من المركز الطبي بمدينة كفر الشيخ والوحدة الصحية بقرية دقلت.

وقرر الدكتور علاء عيد، مد فترة حملة التطعيم إلى يومي الخميس والجمعة وذلك لضمان وصول التطعيم لكل طفل داخل نطاق محافظة كفر الشيخ، وتابع بمزيد من الاهتمام عملية تجميع فوارغ الطعم وتسجيل بيانات الأطفال الذين تم تطعيمهم، كما شدد على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية خلال حملة التطعيم.

وفي نهاية الجولة، تقدم بالشكر للدكتورة سوسن سلام، وكيل الوزارة على الجهد المبذول خلال الحملة، كما تقدم بالشكر لكل المشاركين بالحملة من فرق طبية، مشيداً بدورهم الوطني وإخلاصهم في عملهم وإصرارهم على وصول التطعيم لكل طفل من أطفال المحافظة.

ومن جانبها، أفادت الدكتورة سوسن سلام، وكيل الوزارة، بأن نسبة التغطية في حملة التطعيم حتى اليوم هي 97.3 % من إجمالي العدد المستهدف، حيث وصلت الحملة فى يومها الرابع على التوالي إلى تطعيم عدد 528928 طفل من إجمالي عدد 543872 طفل مستهدف تطعيمهم.

وأشارت إلى أن بعض الإدارات قد أكملت العدد المستهدف من التطعيم مثل إدارة الرياض الصحية التي وصلت نسبة التطعيم بها إلى 100.3 % من العدد المستهدف.

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