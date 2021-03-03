شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بزيارة تفقدية لمستشفى قطور المركزي لمتابعه التطويرات الجديده.

كما تفقد خلال الزيارة جميع المرضى بالعناية والأقسام الداخلية وسؤالهم عن الخدمة المقدمة وتوافر المستلزمات والواقيات والأدوية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

كما قام بتأكد من سلامة ومتابعه التشغيل التجريبي لشبكة الأكسجين.