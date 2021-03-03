مصر وروسيا يتشاوران حول غاز المتوسط وقناة السويس والقضايا الأوربية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى السفير د. بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، الأربعاء، مشاورات سياسية مع نائب وزير الخارجية الروسي المختص بالقضايا الأوروبية، بمشاركة السفير وائل النجار نائب المساعد لشئون شرق وجنوب أوروبا، ومستشار محمد الفقي مدير شؤون شرق وجنوب أوروبا.

واستهل عبدالعاطي المشاورات بإلقاء الضوء على قوة العلاقات التاريخية بين البلديّن الصديقيّن، كما عرض مجموعة الخطوات التي تم تبنيها في الآونة الأخيرة من أجل المضي قدماً نحو تنفيذ المشروعات الكبرى بمجال التعاون الثنائي؛ متضمنةً مشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس. وتطرق من جهة أخرى لأبرز محاور العلاقات المصرية مع أوروبا على صعيديّ الدول والمؤسسات، مشيراً إلى أهمية تلك الروابط؛ بما ينطوي عليه ذلك من اهتمام مصري بتعزيز سُبل التعاون مع دول شرق ووسط أوروبا.

ومن جانبه، أثنى نائب وزير الخارجية الروسي على متانة الروابط التي تجمع البلديّن، كما قدم شرحاً موجزاً لطبيعة الأولويات الراهنة لبلاده فيما يخص جوارها الجغرافي ومجمل القارة الأوروبية. كما اهتم الضيف بالتعرف على رؤية القاهرة حيال قضايا شرق المتوسط؛ بما في ذلك منتدى الغاز «EMGF» بوصفه إحدى النماذج البرّاقة للتعاون الإقليمي المنشود، حيث نوه السفير عبدالعاطي لدخول الميثاق التأسيسي للمنتدى حيز النفاذ بعد التصديق عليه من قبل معظم الدول الأعضاء، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز التعاون في منطقة شرق المتوسط ولا سيما في مجال الطاقة.

على صعيد آخر، تطرق الجانبان لعدد من الملفات الأوروبية ذات الاهتمام المُشترك؛ بما في ذلك تبادل الرؤى حيال القضايا الأساسية في إقليم غرب البلقان، فضلاً عن تأكيد الاهتمام المصري والروسي بتطوير كافة أوجه التعاون الممتدة التي لطالما جمعت البلديّن مع دول تلك المنطقة الاستراتيجية.

مصر و روسيا يتشاوران حول غاز المتوسط و قناة السويس و القضايا الاوربية

مصر و روسيا يتشاوران حول غاز المتوسط و قناة السويس و القضايا الاوربية