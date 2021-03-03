شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسار محور مسطرد الجديد الجارى تنفيذه بالقاهرة × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنفذ أجهزة الدولة محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة، ضمن خطة تطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالقاهرة الكبرى وحل الأزمات المرورية وتوفير الوقت، والحفاظ على البيئة.
1- يربط محور مسطرد منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.2- من المقرر أن يحدث انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بتلك المناطق.
3- سيسهل عملة التنقل بين مناطق عين شمس والمرج ومسطرد والأميرية .4- يبدأ فى مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولى فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس .
5- الاتجاه العائد يمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال 6 كم.6- المشروع ينفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
7- محافظة القاهرة أزالت منطقة عرب الحصن 1 لتوسعة محور مسطرد ومحور التوفيقية المزمع انشاؤه بالتعاون مع شركات البترول والذى يبدأ من ميدان مسطرد حتى القليوبية.