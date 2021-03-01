شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد محور مسطرد: نعمل على خلق شرايين جديدة لفك التكدسات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لإنشاء محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة، حيث يربط محور مسطرد الذي تقيمه الهيئة الهندسية منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.

وأكد محافظ القاهرة في تصريحات له، أنه من المخطط أن يحدث محور مسطرد الذي تقيمه الدولة تطويرًا وانفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق، إلى جانب أنه سيتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة التي تقيمها الدولة بالقاهرة الكبرى.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على خلق شرايين جديدة لفك التكدسات المرورية واختصار زمن التنقل من وإلى القاهرة أو داخلها في دقائق معدودة بدلا من ساعات وسيسهل عملة التنقل بين مناطق عين شمس والمرج ومسطرد والأميرية .

والمحور الجديد يبدأ في مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولى فكوبري عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس، والطريق العائد يمر بكوبري عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال يقارب 6 كم.

وكانت محافظة القاهرة قد أزالت منطقة عرب الحصن 1 «عزبة الصفيح» بحي المطرية والتي تضم 93 عقارًا وعشة وحظيرة مواشي بإجمالي 69 أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع المحروسة المؤثثة والمزودة بكل الخدمات تمهيدًا لتوسعة محور مسطرد ومحور التوفيقية المزمع إنشاؤه بالتعاون مع شركات البترول والذي يبدأ من ميدان مسطرد حتى القليوبية.

وخلال جولته بالمنطقة، تفقد محافظ القاهرة سوق المطرية الجديد بعد تسكينه ووجه بسرعة رفع كفاءة النظافة بالمنطقة المحيطة به.

محافظ القاهرة يتفقد إنشاء محور مسطر بشرق العاصمة

محافظ القاهرة يتفقد إنشاء محور مسطر بشرق العاصمة