شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء ثقافي ديني بعنوان «دروس وعبر» احتفالاً بذكرى الإسراء والمعراج في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بتنظيم لقاء ثقافي ديني بعنوان «دروس وعبر»، وذلك ضمن إحتفال المديرية بذكرى الإسراء والمعراج، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، ويتم عرضه الحادية عشر من صباح غد الثلاثاء، عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ محمد ابراهيم حامد ،وكيل مديرية أوقاف الشرقية، بتقديم الندوة والذي سوف يتحدث فيها عن ذكري الاسراء والمعراج ،تلك المعجزة التي اختص الله بها النبى الكريم صلى الله عليه وسلم، ليطلعه على بعض آياته الكبرى وليبين أن إحتفال المسلمين بذكرى الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من شهر رجب، بشتَّى أنواع الطاعات والقربات، هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب فمعجزة الإسراء والمعراج، أكدت أنه وجب على المسلمين عامة أن يصبروا وأن يحملوا غيرهم على الصبر.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية، وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع .