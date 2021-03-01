شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر: تطوير ٢٠٨ نجع بقرى المحافظة ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، إنه في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتطوير قري مصر شملت المرحلة الأولى بالمحافظة كل من مركزى اسنا وارمنت.

وأضاف «ألهم» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم اختيار المركزين، تم من خلال التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة. واضاف محافظ الاقصر، انه بالنسبة لمركز اسنا استهدفت المبادرة 9 وحدات محلية بواقع 27 قرية بـ208 نجع، سيتم تطويرها بالكامل في كافة القطاعات الخدمية والتى تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي ومشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين .

واشار إلى ان كل الخدمات والاحتياجات التي سوف تقدم في هذه القري تتم حسب التوصيف الصادر من وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والذى تم عرضه على معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤكداً تطبيق هذه المبادرة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تستهدف بالدرجة الأولى تحسين مستوى معيشة المواطن اجتماعيا وصحيا واقتصاديا مع توفير كافة الخدمات والمرافق.