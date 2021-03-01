شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 3 منشآت صناعية أسفل العقارات السكنية بالمنتزة في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أحياء المنتزه أول وثاني في الإسكندرية، الأحد، حملة فورية برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزة اول واللواء اشرف بهجت رئيس حى المنتزة ثان وبمعاونة كافة الجهات المعنية لغلق المنشاءات المخالفة.

أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع عدد 2 منشآة مخالفة بمنطقة السيوف بنطاق حي المنتزه أول، وجرى تحرير محضر مخلفات خطرة لمصنع جلود وأحذية بشارع احمد محسن السيوف وجاري إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات .

بشار إلى أن الحملة جاءت تنفيذاً لقرار اللجنة المشكلة برقم 70 لسنة 2021 والتى تختص بالمرور على المنشأت الصناعية اسفل العقارات السكنية على المحاور والطرق الرئيسية .

وفي سياق متصل شددت جيهان مسعود رئيس حى المنتزه اول، بضرورة المتابعة الاسبوعية لسوق الاحد بمنطقة خورشيد للحد من ظاهرة تفشي الاسواق العشوائية .

ومتابعة عدم افتراش الشارع العام بالاشغالات. فيما أسفرت المتابعة عن غلق سوق مواشي الاحد بخورشيد وذلك في إطار تطبيق الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيرس كورنا المستجد.

وأكدت رئيس الحى على مواصلة الحملات اليومية للتصدى لظاهرة الاشغالات والمخالفات والقضاء على هذه الظاهرة حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر وللحد من انتشار فيروس كورونا.

