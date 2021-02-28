شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: إعادة الامتحان للطلاب المتأخرين بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، مساء الأحد، ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حرمان عدد من الطلاب من دخول لجان الامتحان بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر، بسبب تأخرهم عن المواعيد الرسمية لأداء الامتحان.

وتم التواصل مع إدارة المعهد والتوجيه بإعادة الامتحان لهؤلاء الطلاب، تقديرًا للظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا.

كما تم التوجيه بالتحقيق في تفاصيل الواقعة، وتقديم تقرير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال 48 ساعة بكافة التفاصيل.