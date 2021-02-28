شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز «لقاح كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، إن نحو 7 آلاف شخص قاموا بالتسجيل المكتمل على موقع حجز لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مجاهد، في اتصال هاتفي مع قناة «إم بي سي مصر» مساء السبت، أن من دخل الموقع وحاول التسجيل حتى الآن نحو 150 ألف شخص، موضحا أن كل من فوق 18 عاما أو أكثر يحق له التسجيل على الموقع.

وأشار إلى أن الفئات المستحقة وهم كل كبار السن فوق 65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة هم من لهم الحق الآن في التسجيل على الموقع.

وتابع: «يجب على المريض أخذ الفحوصات الطبية والروشتات والعلاج الذي كان يتناوله وذلك عند الذهاب لتلقي التطعيم؛ لأن الفريق الطبي يراجع هذه المستندات».

واستطرد: «الموقع الإلكتروني للحصول على تطعيم فيروس كورونا يوجد به صفحة توضح تفاصيل الأمراض المزمنة»، علاوة على قاعدة بيانات التي استخدمناها في مبادرة رئيس الجمهورية لقوائم الانتظار وقاعدة أخرى فيما يخص العلاج على نفقة الدولة والخاضعين لنظام التأمين الصحي، وكلهم من الفئات المستحقة، وبدأنا اليوم إرسال رسائل نصية لكل المرضى المسجلين في قواعد البيانات لأنهم من الفئات المستحقة ووضحنا لهم أنه من يرغب في تلقي اللقاح نسجل له.

ولفت إلى أن كل غير القادرين الذين يقومون بالتسجيل يصرف لهم اللقاح مجانا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، مبينا أنه يتم دراسة أمر الرسوم على اللقاح للقادرين.

ورأى أن هناك 3 قرارات يقوم المواطن بالتعليم عليهم أثناء التسجيل، وهم أنه اطلع على كل البيانات الموجودة بالموقع، فضلا عن مسؤوليته عن كل البيانات الشخصية التي سجلها، وموافقته على تلقي جرعتين من اللقاح في المواعيد المحددة، موضحا أنه في النهاية يظهر رقم الطلب، وعقب ذلك يتم إرسال الرقم أيضا في رسالة عبر الهاتف الذي تم تسجيله.