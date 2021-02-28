شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بالميناء، ويقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.