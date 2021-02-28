الارشيف / أخبار مصر

إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

0 نشر
أمل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بالميناء، ويقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    178,774

  • تعافي

    138,183

  • وفيات

    10,404

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا