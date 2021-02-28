شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي عن قانون الشهر العقاري: «بالراحة على الناس لسه دافعين رسوم التصالح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الحكومة لا تستطيع وقف تنفيذ مواد قانون الشهر العقاري منفردة، وبالتالي فإنه يحتاج إلى تعديل الذي يحتاج بدوره إلى وقت، وبالتالي يجب أن يكون هذا التعديل دقيقا ومنضبطا ويحل مشاكل الناس وييسر عليهم التسجيل ويحافظ في الوقت ذاته على حق الدولة.

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أنه يجب وضع وجهات نظر مختلف القطاعات بعين الاعتبار، وألا يتم تمرير القانون بسرعة، إذ أنه مازال في حاجة إلى المزيد من الحوار والنقاشات: «لازم نسمع للقطاعات المختلفة، الأحزاب، القانونيين، ونسمع الناس، مش نلاقي التعديلات فجأة في 3 أيام وفي مشاكل مرة تانية.. هذه تراكمات منذ عشرات السنين، ولا بد من حل التشابكات بقانون عادل وتعديل عادل يراعي الناس وحق الدولة».

ووجهت الحديدي رسالة إلى مجلس النواب، قائلة: «أرجوكم، خدوا وقتكم، مش عاوزين تعديل يطلع لنا في لحظة ويكون فيه مشاكل، وحتى يحين موعد يوم 6 مارس، نتمنى أن يوافق البرلمان عن طريق اقتراح لأحد الأحزاب على إيقاف تنفيذ القانون الحالي من 3 أشهر إلى 6 أشهر، لأن القانون في حاجة إلى مناقشته.. نناقش التعديل الجديدة ونسهل على الناس، لسه دافعين رسوم التصالح وضرائب الدخل.. بالراحة على الناس، ونتمنى أن يحقق التعديل الهدف من هذا القانون».