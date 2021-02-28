شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 27582 طالبا بالصف الثاني الثانوي بالمنيا يؤدن 3 امتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، جاهزية المدارس لاستقبال 27 ألف و582 طالب وطالبة، بالصف الثاني الثانوي، لأداء امتحان اللغة العربية والجبر والتفاضل والتكامل وحساب المثلثات على مرحلتين .

وأكد «الرشيدي» أن محافظة المنيا، من المحافظات التي ستبدأ بها الامتحانات مبكرا، الساعة التاسعة صباحا، ويمكن للطلاب الدخول على منصة الامتحانات .