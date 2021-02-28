شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأغلبية: أداء الحكومة جيد وننتظر أن يصل لـ«جيد جدًا».. وملاحظات على 8 وزارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، إن أداء الحكومة جيد بشكل عام، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تتمثل في فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رشاد، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الأداء الحكومي جيد وننتظر أن يصل إلى جيد جدًا.

وتابع: "يوجد من 7 إلى 8 وزارات عليهم بعض الملاحظات، ومجلس النواب سيبدأ في مناقشة مشروع إنشاء صندوق لدعم الفلاح المصري، كما سيتم مناقشة قانون الأحوال الشخصية".