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زعيم الأغلبية: أداء الحكومة جيد وننتظر أن يصل لـ«جيد جدًا».. وملاحظات على 8 وزارات

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، إن أداء الحكومة جيد بشكل عام، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تتمثل في .

وأضاف رشاد، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الأداء الحكومي جيد وننتظر أن يصل إلى جيد جدًا.

وتابع: "يوجد من 7 إلى 8 وزارات عليهم بعض الملاحظات، ومجلس النواب سيبدأ في مناقشة مشروع إنشاء صندوق لدعم الفلاح المصري، كما سيتم مناقشة قانون الأحوال الشخصية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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