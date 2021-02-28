شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تخصص 135 مليونا لدعم الخدمات وزواج الفتيات والتعليم.. مستندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرابة 135 مليون جنيه لدعم الخدمات والأنشطة الكنسية المختلفة خلال عام 2020، وذلك وفق أحدث إحصائية صادرة عن أنشطة وبرامج أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.

وتضمنت المخصصات المالية، العديد من البرامج منها زواج الفتيات والتي استفاد منها 1914 فتاة بتكلفة تجاوزت 11 مليون جنيه والعلاج والعمليات الجراحية بتكلفة تجاوزت 9 مليون جنيه والإعاشة والأرامل ومن في حكمها بتكلفة تجاوزت 6 مليون جنيه، ودعم الإيبارشيات بتكلفة تجاوزت 2 مليون جنيه والرعاية الصحية الأولية أكثر من 3 مليون جنيه، والتنمية الاقتصادية تجاوزت 7 مليون جنيه وتحسين جودة التعليم بأكثر من مليون جنيه وتحسين السكن بأكثر من 7 مليون جنيه ومساعدات عاجلة لمصابي الكوارث الطبيعية بتكلفة أكثر من 5 مليون جنيه، لتكون حصيلة الأنشطة خلال عام 2020 بقيمة 94 مليون و 898541 ألفا.

وعن أنشطة خدمة الراعي وأم النور بأسقفية الخدمات العامة، فقد تم تخصيص 42 مليون جنيه و 232103 ألفا لأنشطة التعليم والإعاقة والتنمية الاقتصادية والعمرانية والقطاع الطبي ومساعدات العرائس والإعانة الشهرية والمساعدات الدراسية والخدمات الاجتماعية والقطاع الروحي.



إحصائيات الكنيسة