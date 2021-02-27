شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع أعمال إنشاءات بـ4 مراكز شباب في كفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، يرافقه طارق صلاح الدين شريف مدير إدارة شباب كفر شكر، عددا من مراكز شباب تابعة لادارة شباب كفر شكر، حيث تفقدا مركز شباب ميت الدريج والذي تم رفع كفاءة دورات المياه والكهرباء والمياه وإعادة تأهيل الأرضيات بالمقر الإداري.

وأوصى الصبروط بدهان الحوائط والجدران بالمقر الإدارى على وجه السرعة واستكمال الأعمال للدور الارضى بالمقر الإدارى.

وتابع وكيل وزارة الشباب مركز شباب كفرالولجا وتفقد أعمال رفع كفاءة المركز من دورات المياه والكهرباء وأعمال الدهانات ووافق الصبروط على انشاء سور للمركز وعمل حديقه للطفل وكافيه اجتماعى لخدمة الاعضاء بنظامb.o.t كما تم توجيه إدارة المركز على إعادة ترتيب الأدوات داخل الغرف وترتيب العهد داخل المخزن بالمركز لإعادة تشغيل الانشطه على وجه السرعة.

وفي مركز شباب كفر الشهاوي تم متابعة أعمال رفع كفاءة الأرضيات والكهرباء والمياه والحوائط وأعمال الدهانات والتجاره بالدورالارضى للمركز وفي مركزشباب كفرالحبش تم متابعة أعمال رفع كفاءة دورات المياه والكهرباء والحوائط وأعمال الدهانات والنجاره ورفع كفاءة الأرضيات بالمقر الإدارى بالدور الأول.

أما مركز شباب كفركردى تم متابعة انضباط العاملين بالمركزوالوسائل الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتبين اثناء المتابعه وجود جميع العاملين بالمركز وتم تفقد جميع مرافق المركز من صالات الانشطه الرياضية.

الصبروط يتابع الانشاءات فى 4 مراكز شباب فى كفر شكر

الصبروط يتابع الانشاءات فى 4 مراكز شباب فى كفر شكر