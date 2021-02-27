بسبب الميراث.. شاب يدهس شقيقته بالسيارة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أقدم شاب على دهس شقيقته بالسيارة بسبب خلافات بينهم على الميراث بالشرقية، وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بدهس شقيقته والشروع فى قتلها بسيارة بنطاق دائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية .

و بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من إحدى المواطنات "مقيمة بدائرة المركز" بقيام شقيقها "مقيم بدائرة المركز" بقيادة سيارته الخاصة وإصطدامه بها حال تواجدها بإحدى الشوارع العمومية بدائرة القسم لوجود خلافات بينهما "ميراث" مما أدى إلى إصابته بإلتواء بالساقين، وتم نقلها للمستشفى وخروجها عقب تلقيها العلاج اللازم .

وبسؤال المصابة أيدت ما جاء بالفحص قررت قيام شقيقها بالاصطدام بها عمداً لذات السبب .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم .