شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن طريق المواكب المؤدي لمنطقة المعابد بمنطقة «الشيخ حمد» بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة المصرية الألمانية كشفت خلال أعمال تنظيف وتطوير الموقع الأثري في منطقة «الشيخ حمد» بدائرة مركز سوهاج، عن جزء كبير من طريق «المواكب» المرصوف بالحجر والمؤدي إلى منطقة المعابد، بالإضافة إلى العثور على مقصورة بالجانب الجنوبي للطريق.

جاء ذلك اليوم خلال مرافقته الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أثناء إفتتاحه أعمال ترميم وتطوير منطقنى معبد«أتريبس» و«مقابر الحواويش» بمحافظة سوهاج، بحضور الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، والدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، ويمني البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية، وإيمان زيدان، مساعد الوزير لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية.

وأوضح وزيرى، أن أعمال ترميم وتطوير معبدأتريبس تضمنت، عمل محاور للزيارة، ووضع اللوحات التعريفية، وممر خشبي على مسار الزيارة، وتزويد بعض الخدمات منها مبنى للخدمات محاط بسور كبير من الناحية الجنوبية، يتضمن ساحة إنتظار سيارات، وكافيتيريا، ومكتب بيع التذاكر، بالإضافة إلى عدد من المظلات ذات مقاعد موزعة على مسار الزيارة لراحة الضيوف، ومظلة رئيسية ملائمة للموقع ذات مقاعد ومزوده بمعلومات للزائر، لافتا إلى أن أعمال ترميم منطقة «مقابر الحواويش» تضمنت عمل سلالم للمقابر، وتنظيف وترميم النقوش والجداريات الموجودة بها، كما تم تمهيد الطريق إلى الجبانة الصخرية، عبارة عن درج من الحجر الرملي المناسب للطبيعة الأثرية، بالإضافة إلى عمل سور حول المنطقة الأثرية بالكامل، وتمهيد مسار الزيارة، وتزويد بعض الخدمات منها، مبنى خدمات محاط بسور كبير يحتوى على ساحة انتظار سيارات، وكافيتيريا، ومكتب بيع التذاكر، ومركز زوار، ومقر إداري.